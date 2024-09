Genfit, Société Générale, SQLI... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Adocia

Adocia annonce une position de trésorerie de 10,3 millions d'euros au 30 juin 2024, contre 13 millions d'euros au 31 décembre 2023, qui lui permet de financer ses activités jusqu'au troisième trimestre 2025. La biotech spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement de du diabète et de l'obésité affiche une perte nette au 30 juin 2024 de 8,9 millions d'euros comparable à celle de 2023 sur la même période. Adocia "n'a pas reconnu de chiffre d'affaires" sur le premier semestre 2024.

Akwel

Akwel annonce une baisse de sa rentabilité au premier semestre. L'équipementier-systémier pour l'industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques, affiche un résultat opérationnel courant en retrait de 21,6 % à 24,4 millions d'euros, soit une marge opérationnelle courante de 4,6 % du chiffre d'affaires.La société invoque la capacité à répercuter les augmentations chez les clients qui "s'est avérée plus complexe" ce semestre, ainsi que la tension "très élevée" sur les coûts salariaux.

Baikowski

Baikowski, spécialiste de la confection de poudres et formulations d'alumine ultra pures, d'oxydes et composites fins, a dévoilé, au titre de son premier semestre 2024, un résultat net de 2,2 millions d'euros en baisse de 11%. L'Ebitda est ressorti à 4,1 millions d'euros, en retrait de 26,7% compte tenu de la dépréciation du yen sur la période. Le chiffre d'affaires s'établit à 26 millions d'euros, en hausse de 13,4 % par rapport à la même période en 2023. Les ventes réalisées hors d'Europe représentent 85 % du chiffre d'affaires semestriel.

Boiron

Boiron annonce un recul de 4,8% de son chiffre d'affaires au premier semestre. Le laboratoire pharmaceutique précise qu'en France, le chiffre d'affaires diminue de 9,13 millions d'euros (-8,6%), sous l'effet de la baisse des ventes de médicaments homéopathiques à nom commun et des spécialités homéopathiques, notamment la gamme hiver. Les ventes des autres produits de santé augmentent de 1,9 million, portées essentiellement par la gamme CBD by Boiron. En Europe hors France ", le chiffre d'affaires diminue de 4,16 millions (-6,6%) en raison de la baisse des ventes de spécialités homéopatiques.

Esker

Esker, spécialiste des solutions d'automatisation des cycles de gestion, a dévoilé un résultat net de 9,3 millions d'euros en hausse de 25% au titre du premier semestre. Le résultat courant ressort à 13,3 millions d'euros en croissance de 35% et le chiffre d'affaires en amélioration de 13% à taux de change constants, à 99,2 millions d'euros.

Genfit

Genfit, biotech spécialiste des maladies rares du foie pouvant engager le pronostic vital, a dévoilé au premier semestre 2024 un bénéfice net de 30,3 millions d'euros contre un résultat net négatif de 20,9 millions d'euros un an plus tôt à la même période. Le groupe affiche 59 millions d'euros de revenus contre 11,4 millions d'euros . Genfit disposait ,au 30 juin 2024, de 61,6 millions d'euros de trésorerie et équivalents de trésorerie contre 77,8 millions d'euros au 31 décembre 2023.

IT Link

L'entreprise de conseil et d'ingénierie spécialisée dans les systèmes connectés publiera ses résultats du premier semestre.

Société Générale

Société Générale a signé un accord avec Atlantic Financial Group, un groupe bancaire panafricain, qui prévoit la cession totale des parts du groupe (57,93%) dans Société Générale Guinée en Guinée Conakry. Selon les engagements pris, Atlantic Financial Group reprendrait la totalité des activités opérées par cette filiale, ainsi que l'intégralité des portefeuilles clients et l'ensemble des collaborateurs de cette entité. Cette transaction aurait un impact positif d'environ 2 points de base sur le ratio de CET1 du groupe à la date de finalisation attendue d'ici la fin du premier trimestre 2025.

SQLI

SQLI, groupe de services digitaux, a livré ses résultats du premier semestre, faisant ressortir un résultat net des activités poursuivies en progression de 53%, à 3,1 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant du groupe s'inscrit ainsi en progression à 9,9 millions d'euros, et représente 7,8% du chiffre d'affaires. La marge opérationnelle courante a ainsi augmenté d'1 point en 12 mois.

TotalEnergies

TotalEnergies annonce le démarrage de la production du champ gazier de Fenix, situé à 60 kilomètres des côtes de la Terre de Feu, dans le sud de l'Argentine. Le champ de Fenix fait partie de la concession Cuenca Marina Austral 1 (CMA-1), dans laquelle TotalEnergies détient une participation opérée de 37,5 %, aux côtés de ses partenaires Harbour Energy (37,5 %) et Pan American Energy (25 %)