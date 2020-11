GENFIT satisfait des résultats préliminaires de l'offre de rachat partiel de ses Oceanes

(AOF) - Genfit a annoncé que la période de construction du livre d'ordres inversé de son offre de rachat d'une partie de ses 6.081.081 obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes venant à échéance 16 octobre 2022 s'est achevée de manière satisfaisante le 27 novembre 2020 au soir comme prévu. La biotech va donc maintenant recueillir le plus rapidement possible les contrats de rachat des Oceanes (Bond Repurchase Agreements) de la part des investisseurs lui ayant communiqué leurs ordres et annoncera les résultats définitifs dès que ce processus sera achevé.

LEXIQUE

Oceane

Les obligations convertibles en actions nouvelles ou existantes permettent à leur émetteur d'échanger les obligations contre des actions préexistantes. Les Océane ont généralement un taux inférieur à celui d'une obligation classique, puisque le porteur peut bénéficier de l'avantage de la conversion, et par ailleurs, elles évitent à l'émetteur le risque de dilution du capital.

