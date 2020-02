Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Genfit sanctionné après le report de données cliniques très attendues Reuters • 21/02/2020 à 10:30









PARIS, 21 février (Reuters) - L'action Genfit accuse un des plus forts replis de la Bourse de Paris vendredi après l'annonce du report de la publication des données très attendues de son étude clinique de phase finale évaluant l'efficacité de sa molécule elafibranor contre la maladie du foie NASH. A 10h25, le titre de la biotech française recule de 3,21% à 15,94 euros quand le SBF 120 se replie dans le même temps de 0,52%. Le titre Genfit GNFT.O coté à New York a perdu 5% dans les transactions après la clôture après la diffusion du communiqué de la société. "La levée d'aveugle des données de la Phase 3 RESOLVE-IT sera différée de manière à incorporer les derniers commentaires de la FDA (l'autorité américaine de santé, ndlr) attendus à la fin du mois de mars", a expliqué Genfit. "Cette décision a été prise dans le but d'appréhender au mieux l'état actuel de la réflexion au sein de l'écosystème NASH, pour que la société puisse optimiser le dossier de NDA d'elafibranor au moment de sa soumission", a ajouté le groupe. Les principaux résultats intermédiaires de l'étude seront annoncés dans les semaines suivant la réception des commentaires de la FDA, a-t-il encore précisé. "Nous ne pensons pas que cette annonce soit de bon augure pour l'étude de Genfit", a commenté Steven Seedhouse, analyste chez Raymond James. (Blandine Hénault, avec Shivani Singh, édité par Jean-Michel Bélot)



Valeurs associées GENFIT Euronext Paris -3.58% SBF 120 Euronext Paris -0.14% GENFIT SP ADS NASDAQ -0.61%