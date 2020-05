Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Genfit : s'effondre après les résultats négatifs dans la NASH Cercle Finance • 12/05/2020 à 12:18









(CercleFinance.com) - Le titre s'effondre de près de -60% à la suite de la publication des résultats négatifs pour l'étude de phase III évaluant elafibranor dans la NASH. ' L'échec est total car ni le critère principal, ni les critères secondaires d'efficacité n'ont été atteints ' indique Invest Securities. ' Ces résultats négatifs s'expliquent en partie par le taux de réponse dans le bras placebo très supérieur à celui observé dans des essais cliniques concurrents '. Oddo BHF dégrade son opinion sur Genfit de 'achat' à 'alléger', avec un objectif de cours ramené de 71 à 11 euros, au lendemain de la publication des résultats 'non concluants' de l'essai. Ces résultats intermédiaires ne montrant 'aucun signe à ce stade de tendance positive', conduisent le bureau d'études à retirer l'indication NASH de son modèle de valorisation pour Genfit, indication qui représentait 60 euros. 'Au-delà de Genfit, l'ensemble du secteur Biotech français devrait pâtir ce matin de ces résultats', juge l'analyste, qui croit que 'le titre devrait rester sous pression ses prochains mois avec une très forte volatilité et ceci malgré une visibilité financière forte'.

Valeurs associées GENFIT Euronext Paris -67.27%