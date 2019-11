Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Genfit : résultats positifs pour NIS4 à l'AASLD 2019 Cercle Finance • 11/11/2019 à 10:00









(CercleFinance.com) - A l'occasion du Liver Meeting 2019 de l'AASLD à Boston, Genfit a présenté dimanche des résultats positifs pour NIS4, outil diagnostic non-invasif sanguin développé pour le diagnostic de la stéatohépatite non-alcoolique (NASH). La société biopharmaceutique française précise que son outil a présenté une performance supérieure aux autres outils non-invasifs dans le diagnostic de la NASH chez des patients atteints de diabète de type 2. Le programme s'appuie sur la découverte en interne d'un algorithme à 4 variables permettant potentiellement de remplacer la biopsie par un seul test sanguin. L'étude montre que les patients atteints de diabète de type 2 ont un risque accru de développer la NASH.

