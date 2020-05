Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Genfit : résultats décevants d'un essai dans la NASH Cercle Finance • 12/05/2020 à 07:07









(CercleFinance.com) - Genfit annonce que selon l'analyse intermédiaire de l'essai clinique de Phase 3 RESOLVE-IT, son Elafibranor n'a pas démontré d'effet statistiquement significatif sur le critère principal de résolution de la NASH (stéatohépatite non-alcoolique) sans aggravation de la fibrose. 'L'équipe travaille activement à la revue des données dans leur intégralité, et conduira de nouvelles analyses destinées à comprendre pourquoi les taux de réponse du bras placebo ont été plus élevés que ceux attendus', commente le directeur général Pascal Prigent. La société biopharmaceutique engagera un dialogue avec les autorités réglementaires afin de déterminer les prochaines étapes de la phase d'extension évaluant les effets d'elafibranor sur l'occurrence d'évènements cliniques tangibles.

