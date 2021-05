Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Genfit : recul de la trésorerie sur trois mois Cercle Finance • 13/05/2021 à 07:23









(CercleFinance.com) - Genfit, société biopharmaceutique spécialisée dans les maladies hépatiques et métaboliques, fait part d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 108,9 millions d'euros au 31 mars 2021, contre 171 millions au 31 décembre 2020. Cette baisse tient compte notamment du rachat d'une partie des OCEANE en janvier pour 47,5 millions d'euros, ainsi que des frais associés à la renégociation de la dette convertible d'un montant de 2,9 millions TTC, et dont une part significative a été décaissée au 31 mars. Le chiffre d'affaires des trois premiers mois de 2021 s'élève à 1.000 euros contre 102.000 euros pour la même période en 2020, marquée par des prestations de services rendues à Terns Pharmaceuticals dans le cadre du contrat de licence et collaboration.

Valeurs associées GENFIT Euronext Paris -4.20%