Genfit : publication scientifique sur la technologie NIS4

(CercleFinance.com) - Genfit annonce que les données décrivant la dérivation et la validation de sa technologie diagnostique non-invasive innovante NIS4 ont été acceptées pour publication dans The Lancet Gastroenterology & Hepatology. Basée sur une prise de sang, la technologie NIS4 vise à identifier les patients atteints de stéatohépatite non-alcoolique (NASH) et fibrose significative (F>2), définie comme NASH à risque dans l'article publié. La société biopharmaceutique prévoit d'accorder les droits d'exploitation de NIS4 à un grand partenaire dans le diagnostic pour le développement et le lancement d'un test de diagnostic clinique au deuxième semestre 2020.

Valeurs associées GENFIT Euronext Paris +5.51%