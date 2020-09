Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Genfit : première visite pour un essai dans la PBC Cercle Finance • 25/09/2020 à 08:09









(CercleFinance.com) - Le laboratoire biopharmaceutique Genfit annonce avoir réalisé la première visite du premier patient pour ELATIVE, l'essai clinique pivot international de phase III évaluant elafibranor dans la Cholangite Biliaire Primitive (PBC). La PBC affecte et détruit progressivement les canaux biliaires, provoquant une inflammation et des lésions du foie. Cette pathologie peut conduire à la cirrhose, à une insuffisance hépatique et peut nécessiter à terme une transplantation hépatique. 'Il n'existe pas de traitement curatif de la PBC à ce jour, et les thérapies disponibles actuellement sont uniquement capables de potentiellement ralentir la progression de la maladie', souligne Genfit.

Valeurs associées GENFIT Euronext Paris +11.39%