Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Genfit: peu de réaction à l'acquisition du suisse Versantis information fournie par Cercle Finance • 19/09/2022 à 10:11









(CercleFinance.com) - Genfit a annoncé lundi l'acquisition de la société biopharmaceutique suisse Versantis en vue d'enrichir son portefeuille de produits dans les maladies du foie.



Dans un communiqué, la société explique que l'opération s'inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à devenir un leader mondial de l'ACLF, une pathologie également connue sous le terme de décompensation aiguë de la cirrhose.



Cette maladie, associée à une mortalité élevée à court terme (allant de 23% à 74% dans les 28 jours, selon la sévérité du diagnostic), conduit chaque année quelque 137.000 patients américains à être hospitalisés, avec très peu d'options thérapeutiques à leur disposition.



Genfit évoque 'une nouvelle étape essentielle' dans l'exécution de sa stratégie, avec l'intégration d'un composé de phase clinique soutenu par des données de phase 1b et précliniques prometteuses.



Les termes de l'accord incluent un paiement initial de 40 millions de francs suisses (environ 41 millions d'euros), ainsi qu'un agrégat de 65 millions de francs.



Le contrat prévoit également des paiements additionnels potentiels conditionnés à l'atteinte d'étapes réglementaires et cliniques, et un tiers des bénéfices nets issus de la vente potentielle du bon d'examen prioritaire si ce dernier devait être accordé par la FDA américaine.



Le titre Genfit réagissait peu à cette annonce lundi matin en Bourse de Paris, affichant un gain limité de 0,3% au bout d'une heure environ d'échanges.





Valeurs associées GENFIT Euronext Paris +1.09%