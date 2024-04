Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Genfit: perte nette creusée en 2023 information fournie par Cercle Finance • 05/04/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Genfit publie au titre de l'année passée une perte nette de 28,9 millions d'euros, contre 23,7 millions en 2022, la dégradation du résultat financier ayant plus que contrebalancé une réduction de la perte opérationnelle, passée de 27,3 à 26,6 millions.



La société biopharmaceutique a vu ses produits d'exploitation s'élever à 38,2 millions d'euros, contre 26,6 millions en 2022, mais ses charges d'exploitation se sont accrues à 64,8 millions sous l'effet d'une augmentation des frais de R&D de 10,7 millions.



Genfit prévoit que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie permettront le financement de ses dépenses opérationnelles et dépenses en capital jusque, approximativement, au quatrième trimestre 2025.





Valeurs associées GENFIT Euronext Paris -4.77%