Genfit : nomination au conseil d'administration

(CercleFinance.com) - Genfit annonce la cooptation de Jean-François Tiné en qualité d'administrateur indépendant en remplacement de Philippe Moons qui a démissionné de ses fonctions. Jean-François Tiné intègrera le comité stratégie et alliances. Il a notamment occupé la fonction de chairman du marché primaire actions au sein de la banque de grande clientèle de Natixis, poste auquel il a été nommé en 2017. Avant cette nomination, il était responsable mondial du marché primaire actions de Natixis depuis 2005.

