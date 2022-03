Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Genfit: légèrement dans le vert après son CA annuel information fournie par Cercle Finance • 01/03/2022 à 12:06









(CercleFinance.com) - Genfit parvient à se hisser dans le vert (+1%) après l'annonce par la société biopharmaceutique d'un chiffre d'affaires pour l'année 2021 de 80,06 millions d'euros, contre 0,76 million réalisé au titre de l'exercice précédent.



Ce CA comprend principalement la reconnaissance d'un paiement initial reçu d'Ipsen en décembre pour 80 millions d'euros. Le solde du paiement initial, de 40 millions, sera reconnu en CA au fur et à mesure de la réalisation de la partie de l'étude ELATIVE en double aveugle.



Genfit revendique une trésorerie et des équivalents de trésorerie s'élevant à 258,8 millions d'euros au 31 décembre 2021, dont 120 millions de paiement initial et 28 millions de prise de participation par Ipsen, en application de l'accord de licence.





