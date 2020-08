GENFIT : la technologie NIS4 objet d'une publication dans The Lancet Gastroenterology

(AOF) - Genfit annonce que les données décrivant la dérivation et la validation de NIS4 ont été acceptées pour publication dans The Lancet Gastroenterology & Hepatology. NIS4 est la technologie diagnostique non-invasive innovante basée sur une prise de sang développée par la société biopharmaceutique afin d'identifier les patients atteints de stéatohépatite non-alcoolique (NASH) et fibrose significative (F>2), défini comme NASH à risque dans l'article publié.

Suneil Hosmane, PhD, Directeur Diagnostic Monde, GENFIT a commenté : " Cette publication représente une étape importante pour notre technologie NIS4. Les données présentées dans The Lancet Gastroenterology and Hepatology démontrent non seulement la robustesse et la cohérence des performances de NIS4 pour l'identification de NASH à risque, mais également la performance meilleure de NIS4 par rapport à d'autres technologies, dont certains tests de fibrose fréquemment utilisés. Nous pensons que les tests diagnostiques sanguins basés sur la technologie NIS4 joueront à l'avenir un rôle essentiel dans la prise en charge des patients atteints de NASH. La majorité des patients atteints de NASH à risque, qui présentent un risque accru de progression vers des complications hépatiques graves, ne sont à ce jour pas diagnostiqués et le recours à une approche non-invasive pour les identifier est essentiel ".

AOF - EN SAVOIR PLUS