Genfit: l'acquisition du suisse Versantis est finalisée information fournie par Cercle Finance • 30/09/2022 à 11:48









(CercleFinance.com) - Genfit a annoncé hier soir avoir bouclé le rachat de l'entreprise suisse Versantis, une opération initialement officialisée il y a une dizaine de jours.



Grâce à cette acquisition, la société biopharmaceutique compte renforcer sa position dans l'ACLF, une pathologie également connue sous le terme de décompensation aiguë de la cirrhose, avec l'intégration d'un projet de médicament avancé, soutenu par des données de Phase 1b et précliniques prometteuses.



Genfit ajoute que les autres produits développés par Versantis vont lui permettre d'élargir davantage son portefeuille de produits à d'autres maladies du foie caractérisées par des besoins médicaux insatisfaits importants.





Valeurs associées GENFIT Euronext Paris -0.84%