Genfit : étude positive pour la technologie NIS4

(CercleFinance.com) - Genfit annonce que l'utilité de sa technologie NIS4 a été reconnue dans la première partie d'une étude menée par le NIMBLE, démontrant une performance unique pour identifier les patients atteints d'une stéatohépatite non-alcoolique (NASH) dite 'à risque'. 'Sur les cinq panels de biomarqueurs sanguins évalués dans l'étude, seule la technologie NIS4 a produit des résultats démontrant une capacité à identifier ces patients atteints de NASH à risque', précise la société biopharmaceutique. 'L'étude a également apporté la preuve que la technologie NIS4 - avec une sensibilité de 82,3 et une spécificité de 79,9 - présentait les meilleurs résultats dans le diagnostic de la fibrose de stade ≥ 2, une composante essentielle de la NASH à risque', poursuit-elle.

Valeurs associées GENFIT Euronext Paris +3.79%