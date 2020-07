Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Genfit : deux nominations au conseil d'administration Cercle Finance • 08/07/2020 à 07:05









(CercleFinance.com) - Genfit annonce, suite à son assemblée générale annuelle, l'arrivée de Katherine Kalin et d'Eric Baclet au conseil d'administration de la société biopharmaceutique spécialisée dans les maladies hépatiques et métaboliques. 'Ils apportent à eux deux plus de 50 années d'expérience dans l'industrie pharmaceutique et disposent d'une expertise significative qu'ils mettront à profit pour accompagner la société dans les prochaines étapes de sa croissance', explique-t-elle.

Valeurs associées GENFIT Euronext Paris +2.03%