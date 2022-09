Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Genfit: désignation d'orphan drug dans le cholangiocarcinome information fournie par Cercle Finance • 14/09/2022 à 08:00









(CercleFinance.com) - Genfit annonce que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a accordé la désignation d'orphan drug à son GNS5611 (ezurpimtrostat), un inhibiteur de PPT1 bloquant l'autophagie de stade clinique innovant, pour le traitement du cholangiocarcinome.



'Le cholangiocarcinome est un cancer rare du foie avec une mortalité élevée et des options de traitements limitées. Il apparaît plus fréquemment chez les personnes de plus de 50 ans', précise la société biopharmaceutique.



Le GNS561 a fait l'objet d'études pré-cliniques ainsi que d'un essai clinique de phase 1b et le démarrage d'un essai de phase 2 est prévu pour le quatrième trimestre 2022, avec une première consultation de patient attendue au premier trimestre 2023.





