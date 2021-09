Genfit dans le vert au premier semestre grâce à la restructuration de la dette convertible

(AOF) - Genfit a dévoilé ses résultats semestriels. Au 30 juin 2021, la biotech spécialisée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de sévères maladies chroniques du foie disposait de 104,4 millions d’euros de trésorerie et équivalents de trésorerie (171 millions d’euros au 31 décembre 2020). Ce repli s'explique notamment de l’utilisation de 47,5 millions d’euros pour réaliser l’opération exceptionnelle de rachat partiel des OCEANEs en janvier 2021.

Les produits d'exploitation se sont élevés à 3,4 millions d'euros au premier semestre 2021 (contre 5,9 millions d'euros au premier semestre 2020), provenant principalement du Crédit d'Impôt Recherche pour un montant de 3,2 millions d'euros (5,2 millions d'euros pour le premier semestre 2020).

Les charges d'exploitation se sont élevées à 33 millions d'euros au premier semestre 2021 (55 millions d'euros au premier semestre 2020), dont 70% ont été consacrés à la recherche et au développement.

Genfit a enregistré un produit financier exceptionnel de 35,6 millions d'euros correspondant au boni de rachat consécutif à l'opération de renégociation des OCEANEs réalisée en janvier 2021.

Dans ce cadre, le groupe a généré un bénéfice net semestriel de 9,1 millions d'euros au 30 juin 2021 (contre une perte nette de 53 millions d'euros au 30 juin 2020). Pour mémoire, la perte nette de l'exercice 2020 s'élevait à 101,2 millions d'euros.

LEXIQUE

Oceane

Les obligations convertibles en actions nouvelles ou existantes permettent à leur émetteur d'échanger les obligations contre des actions préexistantes. Les Océane ont généralement un taux inférieur à celui d'une obligation classique, puisque le porteur peut bénéficier de l'avantage de la conversion, et par ailleurs, elles évitent à l'émetteur le risque de dilution du capital.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.