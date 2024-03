Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Genfit: croissance de 41% du CA en 2023 information fournie par Cercle Finance • 01/03/2024 à 13:42









(CercleFinance.com) - La société biopharmaceutique Genfit, spécialisée dans le traitement des maladies rares du foie, affiche un chiffre d'affaires de l'exercice 2023 à 28,6 millions d'euros, à comparer à 20,2 millions pour l'année précédente.



Elle précise que 13,3 millions de revenus sont attribuables à un paiement d'étape facturé à Ipsen en décembre 2023, suite à l'acceptation du dépôt de la NDA auprès de la FDA et du dépôt de la demande d'AMM auprès de l'EMA pour l'approbation accélérée d'élafibranor.



Au 31 décembre 2023, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de Genfit s'élevaient à 77,8 millions d'euros (contre 140,2 millions un an auparavant), un montant n'intégrant pas le paiement d'étape de la part d'Ipsen, reçu en février 2024.





Valeurs associées GENFIT Euronext Paris +0.79%