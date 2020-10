GENFIT creuse ses pertes et va réduire ses effectifs de 40%

(AOF) - Genfit a publié des pertes de 53,01 millions d'euros au premier semestre 2020, contre des pertes de 51,13 millions un an plus tôt. Le déficit du résultat opérationnel est lui aussi en augmentation, passant de 45,94 millions d'euros à 49,16 millions, notamment d'une une multiplication par plus de 3 des frais marketing et de pré-commercialisation, et ce, en dépit de la réduction des frais de recherche et développement (+5,5%). Le produit brut d'exploitation, lui, est en hausse de 8,7% sur un an, à 5,87 millions d'euros grâce principalement à un Crédit d'impôt recherche de 5,2 millions d'euros.

La situation de trésorerie et équivalents de trésorerie s'établit à 225,7 millions d'euros au 30 juin 2020 contre 276,7 millions d'euros au 31 décembre 2019.

Le laboratoire biopharmaceutique a également annoncé un recentrage de ses investissements sur les activités essentielles, avec pour objectif une réduction de plus de 50% du rythme de consommation de trésorerie d'ici 2022.

Ce recentrage comprend l'arrêt du développement clinique d'elafibranor dans la NASH, l'arrêt de toutes les activités associées à la préparation du lancement d'elafibranor dans la NASH, la rationalisation du programme de recherche pour concentrer l'effort sur les programmes clés, et un plan global d'économies intégrant un plan de réduction des effectifs portant sur 40% du personnel du Groupe.

