Genfit : convocation de l'AG pour le 30 juin

(CercleFinance.com) - Genfit annonce la publication dans l'édition du BALO du 19 juin de son avis de réunion valant convocation à l'assemblée générale ordinaire qui se déroulera sur deuxième convocation le mardi 30 juin 2020 à 15 heures. La société biopharmaceutique rappelle que l'assemblée générale du 11 juin n'a pu délibérer valablement, faute de quorum. Le texte des projets de résolutions qui sera proposé à l'assemblée du 30 juin demeure inchangé. Les actionnaires n'ayant pas exprimé leur vote jusqu'à présent pourront le faire par internet grâce à la plateforme de vote sécurisée VOTACESS qui a été réouverte à cette fin. Par ailleurs, cette assemblée générale sera retransmise en direct en format audio.

Valeurs associées GENFIT Euronext Paris -0.55%