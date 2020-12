Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Genfit : conventions de rachat d'OCEANEs Cercle Finance • 07/12/2020 à 13:57









(CercleFinance.com) - Genfit annonce avoir signé des conventions de rachat avec des porteurs de ses OCEANEs venant à échéance en octobre 2022, lui permettant de racheter 2.895.260 OCEANEs au prix de 16,40 euros par OCEANE, soit un prix de rachat total de 47,48 millions d'euros. Les OCEANEs rachetées représentent 47,6% des 6.081.081 OCEANEs en circulation et 85,7 millions d'euros de valeur nominale. Postérieurement à l'annulation des OCEANEs rachetés, le nombre d'OCEANEs résiduelles en circulation serait de 3.185.821. Le règlement livraison du rachat des OCEANEs est conditionné, et interviendra après, l'approbation par les actionnaires et les porteurs des OCEANEs d'ajustements de leurs modalités, dont une maturité portée à octobre 2025 et une hausse du ratio de conversion.

Valeurs associées GENFIT Euronext Paris +0.09%