Genfit : bondit de +82% en 48H, reperd 28% en 3 jours

(CercleFinance.com) - Genfit a bondi de +82% en 48H, avant de reperdre 28% en 3 jours, dont -17% ce 1er octobre à 4,10E (niveau correspondant à la résistance de mi-septembre). Le titre n'a cependant pas encore refermé le 'gap' des 3,76E du 25 septembre.

Valeurs associées GENFIT Euronext Paris -20.08%