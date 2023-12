Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Genfit: bien orienté après une actualisation de perspectives information fournie par Cercle Finance • 08/12/2023 à 10:53









(CercleFinance.com) - Genfit grimpe de 3% à la suite d'une actualisation de ses perspectives financières, en raison de la validation des dépôts de demandes d'autorisation de l'élafibranor dans la Cholangite Biliaire Primitive (PBC) par la FDA américaine et l'Agence européenne du médicament.



Ces décisions rendent la société éligible à un premier paiement d'étape, et compte tenu d'autres paiements à compter du lancement de la commercialisation, elle pourrait recevoir un total d'approximativement 89 millions d'euros d'ici la fin de l'année prochaine.



Genfit rappelle être en outre éligible, en application de son accord de licence avec Ipsen, à des royalties à deux chiffres sur les ventes d'élafibranor dans la PBC, ventes pour lesquelles Ipsen espère un pic annuel qui dépasserait 500 millions d'euros.





