Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Genfit : avis positif du DSMB pour la poursuite d'un essai Cercle Finance • 26/11/2019 à 13:46









(CercleFinance.com) - Genfit a annoncé que le Data Safety Monitoring Board (DSMB) a formulé une recommandation positive pour la poursuite de l'essai clinique de Phase 3 RESOLVE-IT évaluant elafibranor dans la stéatohépatite non-alcoolique (NASH) sans aucune modification. 'Cette septième revue planifiée du DSMB est conforme aux indications précédentes du DSMB et n'a identifié aucune préoccupation de sécurité qui justifierait la modification ou l'arrêt de l'étude en cours', précise la société biopharmaceutique. Les premiers résultats visant le critère principal devraient être annoncés au premier trimestre 2020. S'ils sont positifs, Genfit prévoit de déposer une New Drug Application auprès de la FDA américaine et de l'European Medicines Agency avant la fin 2020.

Valeurs associées GENFIT Euronext Paris +5.90%