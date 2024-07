Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Genfit: avis positif du CHMP pour Iqirvo pour traiter la CBP information fournie par Cercle Finance • 26/07/2024 à 17:04









(CercleFinance.com) - Genfit a annoncé aujourd'hui l'avis positif émis par le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence Européenne des Médicaments (EMA) pour Iqirvo (elafibranor) d'Ipsen dans le traitement de la cholangite biliaire primitive (CBP) en association avec l'acide ursodésoxycholique (UDCA) chez les adultes dont la réponse à l'UDCA est insuffisante ou en monothérapie chez les patients qui ne tolèrent pas l'UDCA.



Elafibranor, une molécule 'first-in-class' commercialisée aux États-Unis par Ipsen sous la marque Iqirvo depuis juin 2024, a été développée par Genfit depuis la découverte initiale jusqu'à la fin de l'étude clinique de phase 3 de 52 semaines.



Genfit a licencié à Ipsen les droits exclusifs mondiaux (à l'exception de la Chine, de Hong Kong, de Taïwan et de Macao) d'exploitation d'elafibranor en 2021.



La Commission européenne va à présent examiner les recommandations du CHMP.

La décision finale concernant l'autorisation de mise sur le marché d'Iqirvo est attendue au deuxième semestre 2024.







