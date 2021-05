Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Genfit : accord avec Labcorp pour lancer le test NASHnext Cercle Finance • 03/05/2021 à 09:51









(CercleFinance.com) - Genfit annonce aujourd'hui le lancement deNASHnext, un nouveau test diagnostic non-invasif de la ste?atohe?patite non-alcoolique (NASH). Ce test est mis a? disposition exclusivement aux Etats-Unis et au Canada par Labcorp. 'La commercialisation de NASHnextpar Labcorp est une e?tape essentielle pour tout l'e?cosyste?me de la NASH. Nous pensons que l'expe?rience et le rayonnement de Labcorp (...) permettra la mise a? disposition large et rapide du test pour aider les patients et les professionnels de sante? a? prendre en charge la NASH a? grande e?chelle 'a ajoute?Suneil Hosmane, Directeur Diagnostic Monde de Genfit. La NASH est une maladie largement sous diagnostique?ea? l'origine de complications he?patiques graves, précise Genfit. Les termes financiers de l'accord entre les deux sociétés n'ont pas e?te? de?voile?s.

Valeurs associées GENFIT Euronext Paris +4.54%