Genfit : 100 millions d'euros de trésorerie consommée en 2020

(CercleFinance.com) - Genfit a consommé plus de 100 millions d'euros de trésorerie l'an dernier en raison notamment d'une chute de son chiffre d'affaires, mais le groupe s'attend à ce que la situation s'améliore dans les années à venir. La société biopharmaceutique, spécialisée dans les maladies cholestatiques et métaboliques chroniques du foie, a fait état d'un chiffre d'affaires annuel de 765.000 euros pour 2020 contre 31 millions d'euros en 2019. Pour mémoire, le chiffre d'affaires de l'exercice 2019 contenait un paiement initial d'un montant de 35 millions d'euros perçu à l'occasion de la signature du contrat de licence et de collaboration avec l'américain Terns Pharmaceuticals. Au 31 décembre, la trésorerie du groupe s'établissait à 171 millions d'euros contre 276,7 millions d'euros au 31 décembre 2019 et 225,7 millions au 30 juin 2019. La société avait annoncé en septembre son intention de réduire de plus de 50% son rythme de consommation de trésorerie d'ici 2022, le faisant passer de plus de 110 millions d'euros par an à l'heure actuelle à une consommation de l'ordre de 45 million d'euros l'an prochain.

Valeurs associées GENFIT Euronext Paris +0.75%