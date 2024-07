Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GeNeuro: une procédure pour restructurer la dette information fournie par Cercle Finance • 15/07/2024 à 11:56









(CercleFinance.com) - GeNeuro a annoncé lundi avoir déposé au Tribunal de première instance de Genève une requête de sursis concordataire en vue de restructurer sa dette et assurer la continuité de ses activités.



La société biopharmaceutique suisse, qui cote à la Bourse de Paris, explique que cette décision fait suite à l'annonce, le mois dernier, de l'échec de son essai clinique de phase 2 chez les patients souffrant de syndromes neuropsychiatriques post-Covid.



Dans un communiqué, l'entreprise explique que son conseil d'administration a décidé qu'il était nécessaire de notifier la situation de surendettement de la société et de mettre en place une procédure permettant la restructuration de ses dettes et le développement de solutions pour assainir sa situation financière.



Pendant cette période de sursis, la société engagera des négociations avec ses créanciers, tout en poursuivant la recherche de moyens pour se recapitaliser et monétiser ses actifs dans la sclérose en plaques et la sclérose latérale amyotrophique.



Il est précisé que la requête de sursis concordataire déposée par la société ne concerne que GeNeuro SA, la maison-mère suisse du Groupe GeNeuro, et que les activités de sa filiale française de R&D, GeNeuro Innovation SAS, se poursuivent à la date des présentes et ne sont pas actuellement concernées par cette procédure ou par une procédure collective équivalente de droit français.



Le titre chutait de 39% suite à ces annonces.





