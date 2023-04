Geneuro: trésorerie de 5,6 millions d'euros, visibilité jusqu'au troisième trimestre 2024

(AOF) - Geneuro annonce une position de trésorerie de 5,6 millions d'euros au 31 décembre 2022, et " une visibilité financière jusqu'au troisième trimestre 2024 " grâce à la mise en place en mars 2023 du crédit de 25 millions d'euros de la BEI, soutenu par le programme InvestEU. Cette société biopharmaceutique développant de nouveaux traitements pour les maladies neurodégénératives et auto-immunes, souligne qu'en raison de son stade de développement, elle n'a généré aucun revenu en 2021 et 2022. La perte nette pour 2022 s'établit à 12,1 millions d'euros.

Les priorités de GeNeuro pour 2023 sont de finaliser le recrutement des patients pour l'étude Covid-long avec un traitement sur 6 mois et la progression vers la fin de l'étude, ainsi que la poursuite des discussions avec des partenaires potentiels afin de définir la meilleure voie de développement combinant le temelimab et les traitements anti-neuro-inflammatoires pour apporter les bénéfices synergiques du temelimab aux patients atteints de SEP (sclérose en plaques).

Pour ce qui est de la SLA (sclérose latérale amyotrophique) , GeNeuro continue à rechercher des financements dédiés pour ce programme, ce qui permettrait d'amener ce projet au stade de la demande d'approbation à la FDA au cours des 12 à 18 prochains mois.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.