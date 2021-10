Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GeNeuro : soutenu par une présentation au congrès de l'ANA information fournie par Cercle Finance • 18/10/2021 à 13:43









(CercleFinance.com) - GeNeuro grimpe de 5% après l'annonce que le NINDS, l'un des instituts du NIH aux États-Unis, a présenté des nouveaux résultats précliniques lors du congrès annuel de l'ANA (American Neurological Association), qui a lieu du 17 au 19 octobre. Ces résultats ont permis de confirmer dans des modèles précliniques de sclérose latérale amyotrophique, les propriétés neurotoxiques de HERV‑K ENV, ainsi que le potentiel thérapeutique de l'anticorps de GeNeuro conçu pour neutraliser la protéine HERV-K ENV. GeNeuro ajoute que son anticorps anti-HERV-K ENV est désormais humanisé et que la phase de fabrication conforme aux Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) est prête à démarrer. Les études cliniques du programme pourraient débuter dès 2022.

Valeurs associées GENEURO Euronext Paris +2.98%