Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Geneuro : publication de résultats positifs dans la SEP Cercle Finance • 15/07/2021 à 09:10









(CercleFinance.com) - La société biopharmaceutique GeNeuro fait part de la publication, dans la revue scientifique Multiple Sclerosis, de résultats de sécurité et d'efficacité des essais cliniques CHANGE-MS et ANGEL-MS avec temelimab dans la sclérose en plaques (SEP). 'CHANGE-MS et ANGEL-MS ont démontré que l'administration du temelimab est sûre et a montré des effets anti-neurodégénératifs chez les patients, observés sur les marqueurs radiologiques, à la dose de 18 mg/kg', déclare David Leppert, directeur médical de GeNeuro. 'Il est donc important de définir la dose optimale en vue de la phase 3. C'est pourquoi nous attendons avec impatience les résultats de notre étude finale de phase 2 menée à l'Academic Specialist Center du Karolinska Institutet/ de Stockholm', poursuit-il.

Valeurs associées GENEURO Euronext Paris +4.14%