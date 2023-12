Geneuro: poursuite de l'essai sur le Covid long après avis du comité de surveillance

(AOF) - GeNeuro annonce aujourd’hui que le Comité Indépendant de Surveillance des Données de l’essai évaluant son produit temelimab dans le Covid Long a recommandé de "poursuivre l’essai sans aucune modification". La biotech dont l'objectif est d'arrêter les facteurs causaux de la progression des maladies neurodégénératives et auto-immunes précise que l'étude évalue l'efficacité et la sécurité du traitement par le temelimab en termes d’amélioration des mesures de fatigue et de troubles cognitifs et que les résultats sont attendus en juin 2024.

L'essai "Temelimab as a Disease Modifying Therapy in Patients With Neuropsychiatric Symptoms in Post-Covid 19 or PASC Syndrome" est un essai clinique de phase 2 randomisé, contrôlé par placebo, basé sur des biomarqueurs, qui évalue l'effet du traitement par le temelimab sur l'évolution clinique de ces symptômes.

L'essai a recruté 203 patients dans 14 centres cliniques en Suisse, en Espagne et en Italie, tous affectés par des syndromes neurologiques post-COVID, et ayant été diagnostiqués positifs à la présence de W-ENV dans leur sang. W-ENV est suspectée de jouer un rôle déterminant dans la persistance de l'inflammation et dans les symptômes neurologiques affectant ces patients, et le temelimab est un anticorps anti-W-ENV hautement spécifique capable de neutraliser W-ENV.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Pharmacie

L'oncologie, priorité des géants pharmaceutiques

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.