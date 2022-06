Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GeNeuro: participation à un projet européen sur les virus information fournie par Cercle Finance • 21/06/2022 à 12:18









(CercleFinance.com) - La société biotechnologique GeNeuro a annoncé mardi que sa filiale de R&D allait participer à un projet de médecine de précision financé par l'Union européenne.



Dans un communiqué, l'entreprise franco-helvétique indique que GeNeuro Innovation, son centre de recherche basé à Lyon, a été retenu en raison de son expertise sur les rétrovirus endogènes humains.



Le projet 'Hercov' est un programme de recherche collaborative bénéficiant d'une subvention de 6,85 millions d'euros de la part de la Commission européenne.



Ce consortium vise à développer une médecine de précision et des solutions thérapeutiques basées sur diagnostic de patients affectés par l'expression de la protéine d'enveloppe de la famille W des rétrovirus endogènes humains (W-ENV).



GeNeuro contribuera à la mise en place d'outils diagnostiques et thérapeutiques à l'échelle industrielle pour traiter les syndromes liés à ces virus, qui incluent par exemple le VIH.



Parmi les partenaires figurent l'Inserm ainsi que les centres de recherche de quatre autres de l'Union Européenne (Grèce, Italie, Espagne et Croatie).





