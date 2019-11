GENEURO : nouvel essai clinique sur le temelimab dans la SEP avec des chercheurs en Suède

(AOF) - GeNeuro va collaborer avec des chercheurs et cliniciens du Karolinska Institutet et du Academic Specialist Center (ASC) à Stockholm, Suède pour un nouvel essai clinique avec le temelimab dans la sclérose en plaques (SEP). Cette étude mono-centre sera dirigée par le docteur Fredrik Piehl, Professeur de neurologie au Département de neurosciences cliniques du Karolinska Institutet et chef de la recherche à la clinique de l'ASC dédiée à la SEP.

L'essai se déroulera au Centre de Neurologie de l'ASC, le plus grand centre dédié à la SEP en Suède, avec environ 2 400 patients. D'une durée d'un an, il portera sur des patients dont l'invalidité progresse sans poussées inflammatoires et fournira des informations sur l'innocuité et la tolérance du temélimab à des doses plus élevées, ainsi que sur son efficacité évaluée à partir des derniers biomarqueurs associés à la progression de la maladie.

Le début du recrutement des patients de l'étude est prévu au premier trimestre 2020.