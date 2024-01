Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GeNeuro: nomination d'une nouvelle directrice médicale information fournie par Cercle Finance • 08/01/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - GeNeuro annonce la nomination d'Anke Post en tant que directrice médicale (chief medical officer), à compter de vendredi dernier, suite au départ à la retraite de David Leppert, qui exerçait cette fonction depuis avril 2020.



Après son départ à la retraite, David Leppert continuera toutefois, en tant que consultant, à soutenir la société biopharmaceutique dans sa mission d'introduction du temelimab auprès des patients atteints de sclérose en plaques.



Anke Post apporte à GeNeuro son expérience dans les neurosciences, la psychiatrie et la neurologie, ainsi que dans l'industrie pharmaceutique. Elle a occupé des postes de direction notamment chez Novartis, Eli Lilly et Roche.





Valeurs associées GENEURO Euronext Paris +36.00%