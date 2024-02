Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GeNeuro: le titre chute après un placement privé information fournie par Cercle Finance • 02/02/2024 à 12:21









(CercleFinance.com) - GeNeuro a annoncé vendredi avoir levé cinq millions d'euros dans le cadre d'un placement privé destiné à lui permettre de financer sa campagne d'essais cliniques.



A la Bourse de Paris, le titre de la société biopharmaceutique suisse lâchait 9,5% à la mi-journée, après avoir cédé jusqu'à 15% en tout début de séance.



Le spécialiste du traitement des maladies neurodégénératives et auto-immunes précise avoir placé 4.666.901 nouvelles actions ordinaires auprès d'investisseurs qualifiés, ainsi que 95.004 titres auprès de particuliers via la plateforme PrimaryBid, sur la base d'un prix unitaire de de 1,05 euro.



Ce cours fait apparaître une décote de plus de 16% par rapport au cours de clôture de la veille.



Cette augmentation de capital doit lui donner les moyens de terminer l'étude de phase 2 en cours dans le post-Covid, pour laquelle le recrutement des patients a été finalisé en novembre dernier et dont les résultats sont attendus en juin prochain.



'Le succès de cette étude changerait la donne, puisqu'il s'agirait du premier traitement de fond pour une large population de patients post-Covid', rappelle Jesus Martin-Garcia, le PDG de GeNeuro.





