GenEuro: la Suisse soutient l'anticorps temelimab

(CercleFinance.com) - GeNeuro grimpe de plus de 14% lundi à la Bourse de Paris après avoir obtenu de la part du gouvernement suisse un financement de 6,7 millions de francs suisses (6,4 millions d'euros) pour le développement de son anticorps temelimab contre les formes longues du Covid.



La société biotechnologique, qui est basée à Genève mais qui dispose d'installations R&D à Lyon, indique que le temelimab figure parmi quatre projets sélectionnés par l'Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP).



Cette subvention doit servir à cofinancer un essai clinique de phase 2 visant à traiter des patients atteints de Covid-long qui présentent des symptômes neuropsychiatriques sévères.



Les études à grande échelle indiquent que plus de 10% des personnes infectées par le Covid-19 ne se rétablissent pas complètement et/ou développent de nouveaux symptômes, avec une forte proportion d'affections neurologiques et/ou psychiatriques.





