GENEURO flambe, temelimab suscite l'espoir contre le Covid-19

(AOF) - Suspendu un peu plus d'une heure, le titre GeNeuro bondit de 38,2% à 5,82 euros. Dans un communiqué, la biotech, dont les recherches portent sur la SEP (sclérose en plaque) mais aussi le Covid-19, a annoncé que deux études concernant l'implication de la protéine pHERV-W Env dans le Covid-19 venait de paraître. Or, son actif le plus avancé, le temelimab, est un anticorps monoclonal dirigé contre cette protéine.

Dans un entretien accordé à Boursorama, le directeur général de GeNeuro, Martin-Garcia, a indiqué travailler sur le protocole d'une étude de phase 2 sur le temelimab contre le Covid avec des centres hospitaliers universitaires dans plusieurs pays en Europe. En cas de succès, cette phase 2 pourrait se transformer en phase 3 pour gagner du temps. Si l'étude était concluante, le temelimab pourrait faire l'objet de procédures de mise sur le marché accélérées dès l'année prochaine, a précisé le dirigeant.

Il a souligné que GeNeuro détenait suffisamment de temelimab pour pouvoir démarrer les deux volets d'essais cliniques dès cet été.

Des données publiées dans la revue EBioMedicine du Lancet ont donc montré que la protéine de l'enveloppe pathogène du rétrovirus endogène humain W (HERV-W ENV) a été trouvée sur les lymphocytes de patients hospitalisés atteints du Covid-19, et qu'il existe un lien entre le niveau d'expression de cette protéine et la gravité de la maladie.

Les propriétés pro-inflammatoires de HERV-W ENV pourraient servir " d'accélérant " à l'activation du système immunitaire inné et alimenter l'évolution de la maladie vers une forme plus sévère, et affecter la récupération à long terme.

Des données préliminaires mises à disposition sur Research Square montrent également l'expression de HERV-W ENV dans les lymphocytes de donneurs de sang sains après une exposition in vitro au SARS-CoV-2 dans environ 20 % des cas, ce qui suggère une susceptibilité individuelle, a ajouté le groupe français.

LEXIQUE

Essais cliniques (Phases I, II, III)

Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.

Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.

Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.

AOF - EN SAVOIR PLUS

D'excellentes perspectives pour le secteur

Selon Moody's le chiffre d'affaires du secteur devrait progresser de 4 à 6 % en 2021, contre 2 à 4 % prévus initialement.

Les cinq premiers fabricants de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Johnson & Johnson) devraient fortement bénéficier de cette croissance, même si des incertitudes existent sur les capacités de production. Les fabricants de traitements (Gilead, Eli Lilly et Regeneron notamment) ne devraient pas être en reste.

A côté des opportunités existent également des menaces au rang desquelles figurent les baisses de prix potentielles, en particulier aux États-Unis, premier marché mondial. La montée en puissance des biosimilaires (génériques des médicaments biologiques) devrait également contribuer à tirer les prix vers le bas.