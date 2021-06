Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GeNeuro : extension d'un accord de collaboration Cercle Finance • 24/06/2021 à 14:33









(CercleFinance.com) - L'action GeNeuro s'affiche en hausse jeudi à la Bourse de Paris après l'annonce de la signature d'un accord de collaboration dans la recherche sur le Covid-19. Vers 14h30, le titre montait de 5% après avoir gagné jusqu'à 8% en début de journée. La société biopharmaceutique a annoncé ce matin la signature d'une extension de son accord existant avec le Centre International de Recherche en Infectiologie (CIRI), basé à Lyon. Cet accord sera désormais élargi au lien entre les dommages à long terme, notamment neurologiques, subis par les patients atteints du Covid et les les rétrovirus endogènes humains (HERV), c'est-à-dire les vestiges d'infections virales ancestrales intégrées dans le génome. D'après GeNeuro, la protéine pathogène HERV-W ENV pourrait en particulier fournir un rationnel biologique et son anticorps monoclonal temelimab pourrait offrir une option thérapeutique pour ces syndromes neurologiques et psychiatriques. Selon de récentes études, au moins 10% des personnes infectées par le coronavirus ne se rétablissent pas complètement et/ou développent de nouveaux symptômes.

Valeurs associées GENEURO Euronext Paris -1.65%