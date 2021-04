Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GeNeuro : données prometteuses dans la Covid, le titre flambe Cercle Finance • 15/04/2021 à 12:01









(CercleFinance.com) - L'action GeNeuro bondit de plus de 27% jeudi à la Bourse de Paris, signant l'une des plus fortes hausses du marché parisien, après la publication de données prometteuses dans la Covid-19. Une étude publiée dans la revue EBioMedicine du Lancet montre en effet que la protéine HERV-W ENV peut constituer un agent aggravant de la maladie, une nouvelle porteuse pour GeNeuro sachant que son anticorps monoclonal temelimab cible spécifiquement cette protéine. L'équipe de chercheurs a identifié la protéine sur les lymphocytes de patients hospitalisés atteints de la Covid, établissant un lien entre son niveau d'expression et la gravité de la maladie. Selon l'étude, les propriétés inflammatoires de HERV-W ENV pourraient donc servir d'accélérant à la maladie et alimenter son évolution vers des formes plus sévères, tout en affectant la récupération à long terme. Suite à ces conclusions, GeNeuro dit envisager de démarrer de nouveaux essais cliniques contre le Covid-19 dès cet été, sans préjudice pour les programmes existants. Car le temelimab fait aussi l'objet de résultats très prometteurs dans le cadre d'essais de Phase II contre la sclérose en plaques et d'un essai contre la progression du handicap dans le cadre d'une étude conduite en Suède.

Valeurs associées GENEURO Euronext Paris +30.64%