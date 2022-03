Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GeNeuro: des résultats d'étude positifs dans la SEP information fournie par Cercle Finance • 21/03/2022 à 09:23









(CercleFinance.com) - GeNeuro annonce que les premiers résultats de l'étude ProTEct-MS confirment l'excellent profil de sécurité et de tolérance de doses plus élevées de temelimab, jusqu'à 54mg/kg, utilisées en combinaison avec le rituximab, atteignant ainsi le critère principal de l'étude.



Cette étude, réalisée à l'Academic Specialist Center du Karolinska Institutet à Stockholm, a porté sur 41 patients atteints de sclérose en plaques (SEP) traités par rituximab et chez qui l'invalidité s'aggravait en l'absence de poussées inflammatoires.



En outre, les données d'efficacité (mesures secondaires et exploratoires) ont démontré des tendances bénéfiques sur les paramètres clés de la neurodégénérescence mesurés par IRM, bénéfices observés chez des patients déjà traités depuis au moins un an par rituximab.





Valeurs associées GENEURO Euronext Paris -5.31%