Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GenEuro : collaboration avec la Fondation FondaMental Cercle Finance • 05/07/2021 à 12:11









(CercleFinance.com) - GeNeuro a présenté lundi des données mettant en lumière le rôle pathogène d'une protéine rétrovirale endogène dans les syndromes neuropsychiatriques dits 'post-Covid'. La société biopharmaceutique a également officialisé une collaboration avec la Fondation FondaMental visant à accélérer le développement d'options diagnostiques et thérapeutiques pour ces patients. De fait, les données présentées lors des 'Journées Neurosciences Psychiatrie et Neurologie' la semaine dernière à Paris montrent que la symptomatologie neuropsychiatrique observée chez les patients atteints de syndromes 'post-Covid' pourrait être due à l'activation de l'expression de HERV-W ENV. Ces données pourraient ouvrir la porte à une intervention thérapeutique basée sur le temelimab, le candidat le plus avancé de GeNeuro. A ce titre, l'entreprise conclu avec la Fondation FondaMental un plan visant à ouvrir une des premières options thérapeutiques à ces patients. Aux termes de l'accord, des hôpitaux universitaires de neuropsychiatrie en France, en Belgique et en Italie vont rassembler une cohorte de plus de 300 échantillons de patients présentant des troubles neuropsychiatriques post-COVID qui seront analysés dès cet été afin d'en savoir plus sur cette poste thérapeutique.

Valeurs associées GENEURO Euronext Paris +5.56%