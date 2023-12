Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GeNeuro: avis positif pour la poursuite d'un essai information fournie par Cercle Finance • 11/12/2023 à 14:07









(CercleFinance.com) - GeNeuro a annoncé lundi qu'un comité indépendant avait recommandé la poursuite de son essai de phase 2 dans le Covid long après avoir examiné les données concernant 90 patients traités pendant trois mois.



Sur la base de l'analyse intermédiaire des données d'efficacité et de sécurité, le comité indépendant de surveillance des données a recommandé de poursuivre l'essai sans aucune modification, souligne la société biopharmaceutique dans un communiqué.



GeNeuro précise que l'examen portait sur des données non masquées des 90 premiers patients après trois mois de traitement.



L'essai a recruté 203 patients dans 14 centres cliniques en Suisse, en Espagne et en Italie, tous affectés par des syndromes neurologiques post-Covid.



Tous ces individus ont été diagnostiqués positifs à la présence de W-ENV dans leur sang, une protéine soupçonnée de jouer un rôle déterminant dans la persistance de l'inflammation et dans les symptômes neurologiques des patients.



L'étude vise à évaluer l'efficacité et la sécurité du traitement par son temelimab en termes d'amélioration des mesures de fatigue et de troubles cognitifs, avec de premiers résultats attendus en juin 2024.





