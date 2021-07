Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GeNeuro : augmentation de capital réalisée Cercle Finance • 13/07/2021 à 13:42









(CercleFinance.com) - GeNeuro annonce avoir levé six millions d'euros dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression des DPS, par voie de placement privé international de 1.730.458 actions nouvelles au prix de 3,48 euros chacune. Dans le cadre du placement, GNEH SAS, filiale de l'Institut Mérieux et actionnaire actuel de GeNeuro, a souscrit à 862.068 actions. En conséquence, elle détiendra 37,50% du capital et 37,70% des droits de vote de la société biopharmaceutique sur une base non diluée. GeNeuro a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre principalement pour financer ses opérations et étendre sa visibilité financière jusqu'à fin 2022, afin de de faciliter la planification de la phase 3 et les discussions de partenariat pour le temelimab.

