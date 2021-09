Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GenEuro : accord de collaboration sur le Covid long information fournie par Cercle Finance • 24/09/2021 à 12:00









(CercleFinance.com) - GeNeuro a annoncé vendredi avoir conclu un accord de collaboration avec le Northwestern Memorial Hospital, un hôpital basé à Chicago, concernant un projet de recherche portant sur le Covid long. D'après la société biopharmaceutique, le partenariat vise à confirmer les preuves de l'expression de la protéine d'enveloppe du rétrovirus endogène humain W (HERV-W ENV ou W-ENV) chez les patients atteints des formes longues du virus. L'idée, selon GeNeuro, est de permettre l'identification de patients affectés qui pourraient bénéficier d'un traitement avec son temelimab, un anticorps visant justement la protéine W-ENV. L'hôpital Northwestern University est considéré comme un pionnier du traitement de la symptomatologie du Covid-19 long, notamment grâce sa clinique spécialisée Neuro Covid-19.

