Generix: vers le dépôt de l'offre publique en juin information fournie par Cercle Finance • 26/05/2022 à 11:41









(CercleFinance.com) - Generix a annoncé hier soir que la réalisation du projet d'offre de Montefiore pourrait intervenir dès le mois prochain, avec le dépôt d'une offre publique d'achat.



Après avoir avoir obtenu l'aval des instances représentatives du personnel, les dirigeants du concepteur de logiciels et Pléiade Investissement ont désormais conclu un protocole d'investissement engageant avec le fonds Montefiore Investment.



Ce protocole prévoit l'acquisition par une société ad hoc, baptisée 'New Gen Holding', des titres détenus par les dirigeants de Generix et Pléiade par voie d'apports en nature et de cession.



Dans le cadre de l'opération, Pléiade dit avoir d'ores et déjà procédé à l'apport d'un bloc de contrôle constitué de l'intégralité de ses actions, représentant 42,4% du capital de Generix, à la holding.



La réalisation de l'opération, qui reste soumise à l'autorisation de l'Autorité de la concurrence française, devrait intervenir au mois de juin avec le dépôt d'une OPA, avant un processus de retrait obligatoire de la cote.





