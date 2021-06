Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Generix : ouverture d'une nouvelle entité aux Pays-Bas Cercle Finance • 02/06/2021 à 15:41









(CercleFinance.com) - Generix Group, un éditeur de logiciels pour la chaîne logistique, a annoncé mercredi l'ouverture d'une nouvelle entité aux Pays-Bas avec l'objectif d'accélérer son développement. Le groupe - qui souhaite renforcer la proximité avec ses clients néerlandais - a décidé de nommer à la tête de sa succursale Gerben Van Der Schaaf au poste de directeur commercial ('business manager'). Le cadre dirigeant aura pour mission de développer la présence du concepteur de logiciels auprès de ses clients existants et en conquérir de nouveaux.

Valeurs associées GENERIX GRP Euronext Paris +1.30%