Generix : obtient une certification 'signature électronique'

(CercleFinance.com) - Le groupe Generix annonce ce jeudi avoir obtenu la qualification GS1 France pour la facture électronique. 'Alors que la Direction Générale des Finances Publiques prépare la mise en oeuvre de la facture électronique obligatoire dans le cadre de l'article 153 de la Loi de Finance 2020, la certification des solutions utilisées par les entreprises est un enjeu majeur. La procédure de tests de conformité menée par GS1 France est unique en France. Depuis une quinzaine d'année, elle est la référence pour les utilisateurs et les opérateurs souhaitant garantir la conformité de leur solution en cas de contrôles de la DGFIP', explique Generix. Cette nouvelle qualification sera valable pour les 3 prochaines années. Elle remplace les précédentes versions obtenues, dont celle de 2017.

Valeurs associées GENERIX GRP Euronext Paris -0.27%